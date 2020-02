Com pé no MDB, Datena diz: 'é muito provável que eu seja candidato este ano'

247 - O apresentador de TV José Luiz Datena mantém o seu tradicional suspense sobre a sua particpação nas eleições. Como faz em todo período pré-eleitoral, em que se insinua como candidato e depois desiste, Datena afirmou nesta quinta-feira (20) que a chance de ele disputar as eleições municipais pela Prefeitura de São Paulo é maior do que a de ficar de fora da disputa.

"É muito provável que eu seja candidato este ano. Tem mais chance de ser do que de não ser", afirmou Datena, em entrevista ao Globo.

Com a filiação ao MDB marcada para depois do carnaval, o apresentador disse que não descarta a possibilidade de ser vice do prefeito Bruno Covas (PSDB). "O embarque de Datena ao partido foi negociado, entre outras lideranças, com o ex-presidente Michel Temer", diz o jornal.

Apesar de fazer suspense sobre a sua particpação nas eleições, Datena revelou na entrevista que sua participação na disputade deste ano é com foco é disputar uma cadeira de senador em 2022.

Apesar da proximidade pessoal com o clã Bolsonaro, Datena diz rejeitar o rótulo de "candidato dos Bolsonaros" em São Paulo e para demonstrar distância, criticou a atitude desta semana do presidente no episódio envolvendo a jornalista da Folha, Patrícia Campos Mello e a CPMI das Fake News.