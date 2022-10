Com presença de Lula, PT fará ato na Avenida Paulista no domingo, confirma Justiça de SP

Após impasse com bolsonaristas para a utilização do local no dia do primeiro turno da eleição presidencial, o diretório paulista do PT venceu na Justiça edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após impasse com bolsonaristas, o diretório paulista do PT conseguiu na Justiça de São Paulo autorização para usar a avenida Paulista para manifestações no domingo, 2, a partir das 20h30, para que o ex-presidente Lula (PT) compareça aos atos em caso de vitória ou não no primeiro turno.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 29, mostrou o candidato petista com 50% dos votos válidos, o que mantém aberta a possibilidade de vencer no domingo, no primeiro turno.

Tanto o diretório estadual do PT como movimentos ligados a Bolsonaro pediram autorização para ocupar a Avenida Paulista no domingo.

Segundo a Folha, em ao menos duas reuniões com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, adversários concordaram que, em caso de eleição no primeiro turno, o grupo perdedor abdicaria de manifestar-se na Paulista e concederia o espaço para o vencedor, conforme os autos do processo.

De acordo com a manifestação do Ministério Público de São Paulo, a Polícia Militar do estado entendeu que, levando-se em consideração um esquema de rodízio, a Paulista poderia ser ocupada pelos apoiadores de Bolsonaro, pois os opositores ao presidente usaram o local em 20 de março.

No entanto, o PT lembrou que os bolsonaristas usaram o espaço no último dia 7 de setembro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.