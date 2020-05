Com quebra do isolamento, mortes por Covid-19 em São Paulo dobram em 10 dias

Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo mostram um aumento de 128% no número de mortes pela Covid-19 edit

247 - Como resultado direto do aumento da quebra do isolamento, em apenas dez dias, o número de mortes associadas ao novo coronavírus mais que dobrou no Estado de São Paulo.

Dados da Secretaria de Saúde apontam que o número de óbitos registrados até este sábado (2) soma 2.586. No dia 22 de abril, o número de mortes era de 1.134. Isso representa um salto de 128%.

“Entre as vítimas fatais, estão 1.517 homens e 1.069 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,5% das mortes”, informou a secretaria em nota.

O aumento da quebra do isoalmento é marcado pelo discurso de Jair Bolsonaro contra a quarentena, em ataques diretos ao governador de São Paulo João Doria (PSDB). A fala de Bolsonaro tem estimulado a realizações de carreatas da morte em São Paulo contra o confinamento e pedindo a reabertura das atividades comerciais.

A secretaria informa ainda que a doença também avançou em 150 cidades, 50 a mais do que o registado dez dias atrás.

“Com a expansão da doença pelo território, o interior, litoral e Grande São Paulo passam a concentrar 35,7% dos óbitos (925 do total), um aumento superior a quatro pontos percentuais em dez dias, quando havia 569 mortes (31,3%)”, afirmou os técnicos da pasta de Saúde.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.