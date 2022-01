Comandante da Marinha recebeu diárias para passar Natal no Rio

Garnier informou apenas um compromisso no período em que passou na capital fluminense: uma reunião na manhã do dia 28 edit

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, recebeu R$ 610 em diárias para passar o Natal no Rio de Janeiro. Ele viajou para a cidade em que nasceu usando um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) mesmo sem ter nenhuma agenda que justificasse o uso da aeronave. Como mostrou a coluna nesta terça-feira (4/1), isso contraria as regras para esse tipo de voo, bancado com dinheiro público.

Garnier e outras cinco pessoas, cujos nomes são mantidos em sigilo, saíram de Brasília para o Rio de Janeiro no dia 24, véspera de Natal, e retornaram à capital federal no dia 28. O decreto que regulamenta o uso de aviões da FAB por autoridades públicas pede que o evento que justifique o deslocamento conste da agenda oficial. Garnier informou apenas um compromisso no período em que passou na capital fluminense: uma reunião na manhã do dia 28.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE