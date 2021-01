Comerciantes protestam contra regras da fase vermelha em São José dos Campos

247 - Comerciantes fizeram na manhã desta quinta-feira (28) um protesto contra as regras da fase vermelha em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os manifestantes se concentraram no entorno da Ponte Estaiada e bloquearam o trânsito no local por cerca de duas horas. A categoria pede que a prefeitura adote medidas mais flexíveis para o setor.

"Nós não somos culpados por isso [evolução da pandemia]", disse Antonio Ferreira Junior, presidente do Sindicato Patronal da categoria de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sinhores). O relato foi publicado pelo portal G1.

"Não sendo culpados, estamos sendo punidos injustamente. Mesmo assim, se governo estadual e municipal querem impor restrições para gente, queremos contrapartida dos governos. É impossível sem ou com pouco faturamento pagar folha de salário, banco, aluguel", acrescentou.

Autoridades de São José dos Campos contabilizaram 37,1 mil casos de coronavírus, além de 696 mortes pela doença.

