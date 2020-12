Comércio abre durante feriado municipal de 8 de dezembro em Piracicaba, informa sindicato

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio de Piracicaba) informou que as lojas do centro da cidade poderão abrir nesta terça-feira (08/12), feriado municipal em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição edit

247 - O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio de Piracicaba) informou que as lojas do centro da cidade e corredores poderão abrir nesta terça-feira (08/12), feriado municipal em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição, das 9h às 17h. Os estabelecimentos do Shopping Piracicaba estão autorizados a funcionar, das 12h às 20h. Os supermercados terão escala própria, de acordo com informações publicadas pelo portal G1.

A medida foi tomada após aditamento da convenção coletiva do trabalho, assinado pelo Sincomércio Piracicaba e pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba (Sincomerciários).

A compensação do trabalho do comerciário acontecerá nos dias 31 de dezembro, quando as lojas fecham mais cedo, e 1º e 2 de janeiro. Também haverá mais uma folga que deve ser concedida até o dia 26 de fevereiro de 2021.

