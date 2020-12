Comissão com apenas 1 mulher julgará caso de assédio sofrido pela deputada Isa Penna na Assembleia de São Paulo

247 - A deputada Maria Lúcia Amary (PSDB), presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo, é a única mulher que integra o colegiado que decidirá as medidas contra o deputado Fernando Cury (Cidadania), que na última quarta-feira (16) assediou a deputada Isa Penna (PSOL) no plenário do órgão.

Também integram o colegiado os deputados Adalberto Freitas (PSL), Emidio de Souza (PT), Barros Munhoz (PSB), Wellington Moura (Republicanos), Delegado Olim (PP), Carlos Giannazi (PSOL) e Alex Madureira (PSD).

Mesmo sendo a única mulher do grupo, certas declarações de Amary dão a entender que não apoiará medidas ‘radicais’ contra Cury. A deputada afirma que o processo deve ser isento, e apelou para que a discussão sobre o caso não seja polarizada para “o lado ideológico e sim pela situação em si, pelo caso em si”, conforme reportado na Folha de S.Paulo.

Isa Penna, no entanto, reforçou a importância da luta e resistência contra o assédio de cunho sexual: “Hoje o dia foi difícil e a noite de ontem também. Queria agradecer todas as demonstrações de apoio. Amanhã a luta seguirá nossa. Não é por mim, é por todas, até que nenhuma mulher mais seja assediada em nenhum espaço!", afirmou, em seu twitter”, afirmou em seu Twitter.

