Comissão da Alerj aprova impeachment de Wilson Witzel

Comissão do Impeachment da Alerj atingiu a maioria, de 13 votos, a favor do afastamento definitivo do governador Wilson Witzel. O parecer agora vai para análise e votação no plenário, onde precisa de pelo menos 47 votos de deputados para ser aprovado edit

247 - A Comissão do Impeachment da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) atingiu a maioria, de 13 votos, a favor do parecer do deputado estadual Rodrigo Bacellar (Solidariedade) pelo prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC).

O parecer agora vai para a análise e votação de todos os membros da Assembleia, em plenário, onde precisa receber pelo menos 47 votos para ser aprovado. Na comissão, eram 24 votos e necessários 13 para prosseguir com a medida.

Se o impeachment for aprovado em plenário, um tribunal misto, formado por cinco deputados estaduais indicados pela Alerj e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, terá até seis meses para decidir se cassa ou não o mandato de Witzel.

Votaram a favor do prosseguimento do impeachment de Witzel:

Alexandre Freitas (Novo)

Bebeto (Podemos)

Brazão (PL)

Carlos Macedo (Republicanos)

Dionísio Lins (PP)

Dr. Deodalto (DEM)

Eliomar Coelho (PSOL)

Enfermeira Rejane (PCdoB)

Gustavo Schmidt (PSL)

Léo Vieira (PSC)

Luiz Paulo (PSDB; co-autor do pedido)

Márcio Canella (MDB)

Marcus Vinicius (PTB)

Marina Rocha (PMB)

