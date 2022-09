Comunidade LGBTQIA+ faz ‘beijato’ em protesto contra bar de Ipanema denunciado por homofobia

Apoie o 247

ICL

247 - A comunidade LGBTQIA+ fez neste domingo (11) um protesto em frente ao Bar Popeye, em Ipanema, em apoio a um casal que afirma ter sido vítima de homofobia. Dezenas de pessoas fizeram um “beijato” na porta do estabelecimento, e um cartaz com informações sobre como denunciar casos de preconceito foi colado na parede do bar. A reportagem é do portal G1.

O advogado Rafael Monteagudo e o designer Fernando Pimentel relataram à polícia que, na última quarta-feira (7), foram impedidos de comprar bebidas no balcão.

“Procurei o dono, Milton Caruso, e ele me disse que não iria nos atender, que era ordem dele, e que ele não queria gay sendo atendido naquele dia”, narrou Fernando.

“Nós, homossexuais, somos reprimidos de nascimento, de vida, de tudo. Então, a gente tem a tendência de querer deixar por isso mesmo, porque isso é algo que acontece no nosso dia a dia, mas a gente tem que dar um basta nisso”, emendou.

Rafael disse que o “beijato” foi pensado “para mostrar que nenhuma espécie de preconceito é tolerável”.

“Esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Ainda bem que no nosso caso nós tivemos uma visibilidade que muitos outros casos não têm”, afirmou.

Os pais estiveram no ato.

“Sou um homem de 78 anos, e dói profundamente ver que o Brasil não progrediu. Será que o nosso Brasil vai ser sempre assim? Torcendo para que as pessoas se conscientizem de que todos somos iguais”, disse Carlos Monteagudo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.