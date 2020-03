Confinamento por conta do coronavírus eleva em 50% casos de violência doméstica no Rio

Dados do Plantão Judiciário registram um aumento de 50% nos casos de violência doméstica durante a primeira smana de confinamento devido à pandemia do novo coronavírus edit

247 - O confinamento imposto pela quarentena para evitar a propagação do novo coronavírus tem aumentado os casos de violência doméstica no Rio de Janeiro. Segundo dados do Plantão Judiciário da semana passada, o aumento nos casos cresceu quase 50% e a grande maioria das vítimas são mulheres em busca de proteção.

"Representa 70%, 80% da demanda do plantão. Infelizmente são mulheres que precisam de uma proteção imediata, de uma medida protetiva, seja lá qual for”, disse Adriana Mello, juíza titular da Vara de Violência Doméstica ao telejornal RJ2, da TV Globo.

Adriana Melo lembra que as instituições que atuam na defesa dos direitos das Mulheres, além dos órgãos de segurança, como a Polícia Militar, continuam funcionando e podem ser acionados em caso de violência doméstica. “Esse é um fenômeno que a gente tem que enfrentar no Brasil. Esse é um momento em que os ânimos ficam mais acirrados e a gente precisa ter muita calma e tranquilidade “, recomendou.