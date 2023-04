Confira a extensa ficha criminal da bolsonarista que chicoteou trabalhador negro no Rio

Apoie o 247

247 - A ex-atleta, professora de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá, flagrada chicoteando um motoboy e mordendo a perna de uma entregadora, também já possui outras passagens pela polícia.

Em 2007, foi acusada de lesão corporal;

Em 2012, por injúria e ameaça;

Em 2021, por furto de energia na Praia do Leblon, onde tem a escola de vôlei;

Sandra também responde a um inquérito na Polícia Federal por fraude em licitação.

Mas, ao que tudo indica, sua ficha policial parece não ser um problema para a bolsonarista. De acordo com relatos dos entregadores agredidos e ofendidos, ela insinuou que sairia impune por ter contato familiar com pessoas poderosas, entre elas um delegado da Polícia Federal e o governador do Rio.

No entanto, algumas medidas seguem na direção oposta. De acordo com O DIA, a Secretaria Municipal de Esportes (Smel) informou nesta terça-feira (11) que suspendeu a renovação do alvará de funcionamento da escolinha de vôlei de Sandra Mathias Corrêa de Sá, na Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio.

