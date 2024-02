Confira os blocos de carnaval do Rio de Janeiro neste sábado

Apoie o 247

Agência Brasil - O sábado de Carnaval do Rio de Janeiro deve reunir multidões de foliões em blocos que desfilam no centro e nas zonas sul, norte e oeste da cidade. A previsão da Riotur é que até 5 milhões de pessoas aproveitem o carnaval de 2024 na capital fluminense.

Entre os destaques estão o Cordão da Bola Preta, que desfila a partir das 7h, no Centro, e a Banda de Ipanema, marcada para às 16h, em Ipanema.

Confira a lista de blocos oficiais do carnaval de rua do Rio de Janeiro neste sábado (10):

Bloco Amigos Da Onça - 7h (Flamengo)

Ceu Na Terra - 7h (Santa Teresa)

Cordão Da Bola Preta - 7h (Centro)

Multibloco - 7h (Centro)

Blocão Da Barra - 8h (Barra Da Tijuca)

Bloco Escangalha - 8h (Jardim Botânico)

Empolga Às 9 - 8h (Copacabana)

Bloco Carnavalesco Dois Pra Lá Dois Pra Cá - 9h (Botafogo)

Cordão Da Bola Laranja - 9h (Campo Grande)

Cordão Do Prata Preta - 9h (Gamboa)

Verde E Branco Do Zumbi - 10h (Zumbi)

Bloco Do Tamanco - 11h (Padre Miguel)

Gremio Recreativo Bloco Carnavalesco Tigre Do Méier - 11h (Méier)

Bloco Brasil - 12h (Leme)

Bloco Da Terreirada - 12h (São Cristóvão)

Bloco Do Serragens - 12h (Paquetá)

Grbc Quem Me Viu Mentiu - 13h (Zumbi)

Bloco Carnavalesco Amigos Do Catete - 14h (Catete)

Bloco Dos Barbas - 14h (Botafogo)

Bloco Gambarato - 14h (Riachuelo)

Bloco Olha Pá Mim - 14h (Tijuca)

Bloco Carnaeco - 14h (Barra Da Tijuca)

Diversão Brasileira - 14h (Tijuca)

G.R.B.C Turma Do Gato Futebol E Samba - 14h (Pilares)

Batuquebato - 15h (Centro)

B.C. Ciganas Feiticeiras De Olaria - 15h (Olaria)

Bloco Do Tio Tonho - 15h (Jacarepaguá)

Carioca Da Gema - 15h (Lapa)

Mulheres Brilhantes - 15h (Vila Isabel)

Banda De Ipanema - 16h (Ipanema)

Banda Do Largo Da 2a Feira - 16h (Tijuca)

B.C. Eles Que Digam - 16h (Santo Cristo)

Bloco Carnavalesco Amigos Da Esquina - 16h (Encantado)

Bloco Carnavalesco O Remédio É O Samba - 16h (Copacabana)

Bloco Chora 10 - 16h (Tijuca)

Bloco Do Camelo - 16h (Paquetá)

Bloco Seu Kuka E Eu Do Grajau - 16h (Tijuca)

Cordão Alegria Da Tijuca - 16h (Tijuca)

G.R.B.C. Aconteceu - 16h (Santa Teresa)

Bloco Esquenta De Padre Miguel - 17h (Padre Miguel)

Tigre Do Coqueiro - 17h (Pedra De GuaratiBa)

Grbc Tô Nem Aí - 19h (Campo Grande)

Bloco Da Amizade - 20h (Sepetiba)

