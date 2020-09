Confusão: Bruno Covas nomeia petista como secretário e enfrenta histeria digital da direita

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, nomeou um advogado filiado ao PT para a Secretaria de Habitação e causou uma imensa confusão nas redes. Tomé Junior disse não saber que ainda era filiado ao PT: “também fui surpreendido. Nunca tive nenhuma participação direta, nunca participei de qualquer reunião, ato partidário, cargos eletivos. Esse assunto é muito antigo, não conhecia. Mas já está formalizado, está formalizado a desfiliação e os respectivos protocolos.”

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “o secretário substituiu Orlando Faria na pasta, que acumulava o cargo com a Casa Civil. Faria é um quadro do PSDB, bastante próximo de Covas, e estava no cargo desde a saída de João Farias, do Republicanos.”

A matéria ainda informa que “o secretário afirma não ter ideia de como foi filiado. "Na verdade, creio que nos bancos acadêmicos, talvez. Isso tem quase 20 anos, talvez alguém tenha colocado, ou algo que o valha."

