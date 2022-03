Conheça as "cozinhas fantasmas" que estão gerando pânico e irritaçao nos moradores de SP

Apoie o 247

247 - Gordura impregnada nas roupas no varal, odores que causam ânsia de vômito – essas são algumas das reclamações de paulistanos que moram no entorno das "dark kitchens" - restaurantes que só atendem no sistema de entrega. A reportagem é do portal G1,

De porte industrial, o modelo de negócio foi iniciado com a pandemia de Covid-19, e virou pesadelo de moradores de alguns bairros residenciais da capital paulista.

Os empreendimentos geralmente funcionam em galpões administrados por empresas que reúnem várias cozinhas juntas, dividindo o aluguel pelo espaço.

As cozinhas fantasmas - também conhecidas assim pelo fato de não terem clientes presenciais - se tornaram atraentes para os empresários porque conseguem ampliar a área de atuação dos restaurantes em aplicativos.

Há diversas delas instaladas em bairros como Jardins, Brooklin, Vila Romana, Mooca, Santo Amaro, entre outros.

Paker entrou com uma representação no Ministério Público (MP-SP) contra a empresa depois que passou a ter depressão e crises de ansiedade por causa dos problemas.

“Comecei a me desesperar, tive crises de ansiedade e fui embora para o interior onde minha mãe tem uma casa. Fiquei lá. Voltava a cada duas ou três semanas, mas cada vez que eu pensava em voltar era uma nova crise de ansiedade, já começava a chorar e a ficar nervosa, mas tinha que voltar, não podia abandonar a casa, tinha de limpar as coisas, lavar roupa e olhar a casa mesmo, para não ficar abandonada. Fiquei nesse processo durante um ano e um mês e durante todo esse tempo briguei com eles para que fizessem melhorias”, afirma.

Paker participou de reuniões com um comitê de discussão com representantes da Kitchen Central com a subprefeitura intermediando. Ela conta que o próprio presidente da Kitchen Central no Brasil, Jorge Pilo, chegou a participar dos encontros.

“Eles foram fazendo algumas melhorias, de fato fizeram, mas o barulho ainda continua. Naquela época era um barulho de turbina de avião ligado na nossa cabeça, e hoje em dia é como se fosse um secador de cabelo profissional no seu ouvido das 9h às 4h, porque eles funcionam até o último cliente, e aqui na Vila Romana o último cliente desliga o maquinário às quatro da manhã. O cheiro diminuiu um pouco, mas não melhorou. E ainda temos uma gordura muito forte. Ainda mais agora no verão que é sem vento, muito abafado e quente, o cheiro desce e invade a minha casa e é bastante sufocante”, afirma.

Em nota, a Kitchen Central afirmou que “tem cumprido com todas as regulações aplicáveis e assim continuaremos. Estamos comprometidos a sermos um bom vizinho e continuaremos tomando as medidas razoáveis para atender a quaisquer preocupações que possam se apresentar".

