Conselho de Ética aceita denúncia de Isa Penna e abre processo contra Fernando Cury por importunação sexual

247 - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aceitou, por unanimidade, a denúncia da deputada estadual Isa Penna (PSOL) e abriu processo disciplinar contra o deputado Fernando Cury (Cidadania) por importunação sexual.

Cury foi flagrado pelas câmeras do parlamento passando a mão no seio da colega no plenário da Casa. Em caso de condenação, ele pode ter o mandato suspenso e até cassado.

Em sua página nas redes sociais, a deputada Isa Penna comentou a decisão. "Apesar desse ótimo resultado, não podemos baixar a guarda, pois a cassação não está garantida. A luta continua para que não haja impunidade no caso!", saleintou a deputada.

O deputado Emidio de Souza (PT) foi indicado como relator do caso pela presidente do conselho, a deputada Maria Lúcia Amary.

O parlamentar terá o prazo de 5 sessões ordinárias do plenário da Alesp para apresentar a sua defesa ao Conselho de Ética. O documento será analisado pelo relator, que dará o seu parecer no prazo de 15 dias. O texto será analisado e votado pelos deputados do Conselho de Ética. Caso eles definam por uma condenação, o caso é enviado para o plenário da Câmara.

