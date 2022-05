Conselho de Ética aceita representação contra Coronel Telhada pelas ameaças a Lula

Apoie o 247

247 - O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aceitou nesta terça-feira (10) a representação da bancada do PT contra o deputado bolsonarista Coronel Telhada (PP), pela ameaça ao ex-presidente Lula, usando uma arma dentro da Alesp. A ação foi aceita pelos membros do colegiado por seis votos a cinco.

No dia 5 de abril, o deputado bolsonarista e ex-comandante da Rota publicou um vídeo gravado nas dependências da Alesp usando uma arma para ameaçar Lula de morte.

Presidente do Conselho de Direitos Humanos da Alesp, o deputado Emidio de Souza comemorou o acolhimento da representação. "Esse é um importante passo do Parlamento Paulista que mostra que armas jamais devem ser inseridas no debate político", disse no Twitter.

Coronel Telhada vai responder pela quebra de decoro pela ameaça que fez ao presidente Lula. O Conselho de Ética acolheu a nossa representação. Esse é um importante passo do Parlamento Paulista que mostra que armas jamais devem ser inseridas no debate político. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Emidio de Souza (@EmidioDeSouza_) May 10, 2022

