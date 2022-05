Conselho de Ética da Alesp arquiva representação contra Delegado Olim por fala sexista sobre Isa Penna

Representação pedia a cassação do mandato do parlamentar por ter afirmado que a deputada Isa Penna teve "sorte" por ter sido assediada sexualmente durante uma sessão legislativa edit

247 - O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) rejeitou, por seis votos a quatro, a representação que pedia a cassação do mandato do deputado estadual Delegado Olim (PP) por quebra de decoro parlamentar. A ação contra Olim foi aberta após ele declarar que a também deputada Isa Penna (PCdoB) teve “sorte” e seria reeleita graças ao assédio feito pelo deputado Fernando Cury (União Brasil) durante uma sessão legislativa em 2020. A importunação sexual foi flagrada pelas câmeras da Alesp.

De acordo com o G1, além da presidente do Conselho, Maria Lúcia Amary (PSDB), as deputadas Marina Helou (Rede), Erica Malunguinho (PSOL) e Ênio Tatto (PT) votaram a favor da representação. Tatto foi único homem do colegiado a votar pela admissibilidade do processo.

"Aqui a gente não está nem discutindo sobre o mérito, é sobre a admissibilidade, aí eu estou vendo um malabarismo tal qual outros malabarismos já foram feitos pra que não se admita um processo. O que o deputado Olim falou sobre um processo que inclusive teve julgamento e teve punição dessa casa é sério. É errado achar que a Isa Penna teve sorte e por causa disso vai se eleger. Ele tá achando que uma violência, um assédio sexual, é algo positivo dentro da atmosfera política e não é. Aquele caso tem muita coisa a ser dita ainda, aquele caso deflagra a história machista desta Casa", disse Erica Malunguinho.

