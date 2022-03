Conselho de Ética da Alesp consolida 21 representações contra deputado Arthur do Val

Apoie o 247

ICL

247 - O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) consolidou um documento único com as 21 representações que pede a cassação do mandato do deputado estadual Arthur do Val (sem partido) em função de suas declarações misóginas sobre as mulheres ucranianas, que disse serem “fáceis porque são pobres”.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a presidente do Conselho, Maria Lucia Amary (PSDB), já notificou o parlamentar e ele deverá apresentar sua defesa em até cinco dias úteis.

Uma nova reunião do Colegiado para julgar a admissibilidade das representações deverá ser realizada na próxima semana. Caso a abertura do processo seja aceita, Amary deverá indicar um relator para o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relator, então,indicará as punições possíveis - advertência, censura verbal ou escrita, suspensão ou cassação do mandato - e só após este passo o caso será votado pelo Conselho e levado ao Plenário da Alesp.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE