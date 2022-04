Conselho de Ética quer analisar novo vídeo em que Gabriel Monteiro beija e acaricia menor de idade

O vereador Chico Alencar (PSOL), um dos membros do Conselho, teve acesso às imagens que circulam em redes sociais e quer incluir o vídeo na investigação edit

247 - Mais um vídeo do vereador Gabriel Monteiro (PL) publicado nas redes sociais deve entrar na mira do Conselho de Ética da Câmara Municipal, que aceitou denúncia contra o parlamentar em uma representação que tramita na Casa. A reportagem é do portal G1.

No vídeo, Gabriel Monteiro beija o pescoço de uma menor de idade, faz cócegas e acaricia a criança. Segundo o parlamentar, a menina teria 10 anos de idade.

"Há indícios de uma relação abusiva sobre uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que se revela constrangida. Isso também precisa ser devidamente apurado", disse Chico Alencar (Psol), integrante do Conselho de Ética.

As imagens já tinham sido publicadas na própria rede social de Gabriel Monteiro em novembro do ano passado.

No vídeo, Gabriel Monteiro aborda uma menina e uma mãe que seriam pessoas em situação de rua. Elas dizem que a menina não podia ir à escola por ter piolho e é levada para um salão de beleza.

O g1 entrou em contato com a defesa de Gabriel sobre o novo vídeo, mas ainda não obteve resposta. Em suas redes sociais, o vereador escreveu: "O que estão fazendo comigo é desumano. Campanha nacional que já vai pra um mês de destruição da minha vida. Querem minha prisão agora por esse vídeo, editaram, colocaram em câmera lenta, aproximaram, e geraram deturpações tão grandes que nem posso escrever aqui".

As carícias ocorrem enquanto a jovem tem o cabelo lavado em um salão de beleza.

