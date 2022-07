Conselho Regional de Medicina do Rio abre processo para suspender anestesista preso por estupro

Apoie o 247

247 - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que trabalha pela suspensão do médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (11) pelo estupro de uma paciente que estava dopada e passava por uma cesárea em um hospital na Baixada Fluminense (RJ). Funcionários da unidade de saúde filmaram o anestesista colocando o pênis na boca da paciente durante a cirurgia. Também foi instaurado um processo ético-profissional, que poderá ter como consequência a cassação do médico.

De acordo com matéria publicada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta segunda, o advogado Hugo Novais, defensor do anestesista, afirmou que não teve acesso aos depoimentos e a "elementos de provas que foram produzidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante". "A defesa informa também que após ter acesso a sua integralidade se manifestará sobre a acusação".

A Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro disse que o comportamento do médico "é um completo absurdo". "Estamos confiantes de que as autoridades competentes irão apurar o que de fato ocorreu e punir o médico com todo o rigor, caso fique comprovado o crime".

