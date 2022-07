Contra Cesar Maia, Psol rompe parcialmente com Freixo

Apoie o 247

247 - O Psol do Rio de Janeiro rompeu parcialmente o apoio à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) na disputa pelo governo fluminense e não participará das agendas do deputado federal. o partido também teria decidido em uma reunião realizada no sábado (23) que não irá participar de um eventual governo de Marcelo Freixo, caso ele seja eleito no pleito de outubro.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a decisão do Psol foi uma reação à escolha do ex-prefeito Cesar Maia (PSDB) para ser o vice do socialista. A entrada de Maia na chapa encabeçada por Freixo foi anunciada na quarta-feira (27).

