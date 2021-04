Conversa com Kajuru revela que Bolsonaro tem medo da CPI, diz Paulo Teixeira

247 – "A conversa do Senador Kajuru com Bolsonaro revela o medo do governo com a CPI. Ele sabe que Pazuello deixou de fornecer oxigênio para Manaus e muitos brasileiros morreram sufocados", diz o deputado Paulo Teixeira (PT-SP).

Na conversa, Bolsonaro revela a intenção de usar a CPI da covid para perseguir governadores, prefeitos e ministros do STF. Kajuru fala no impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

