Conversas para promover aliança entre Haddad e Márcio França em São Paulo se intensificam

247 - As conversações para que Fernando Haddad (PT-SP) e Márcio França (PSB) se unam em uma chapa única na disputa pelo governo de São Paulo se intensificaram nesta semana. Interlocutores do PT e do PSB se empenham para que a aliança seja oficializada nos próximos dias, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

França ainda mantém a posição de que as duas legendas façam uma pesquisa para ver quem tem melhores chances de vencer as eleições. A condição será novamente levada a Haddad e à cúpula do PT.

De todos os personagens envolvidos nos diálogos, os que mais acreditam que a união sai são Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). Os dois acreditam que o simbolismo da junção de forças no estado de São Paulo seria fundamental para impulsionar a chapa nacional à Presidência.

