'Coordenador' do Podemos é flagrado com R$ 746 mil em dinheiro vivo

247 - Um homem de 66 anos foi flagrado transportando R$ 746 mil em dinheiro vivo no banco traseiro de um carro na Rodovia Fernão Dias, no interior de São Paulo, e afirmou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que havia recebido o valor durante uma reunião do partido Podemos na capital paulista antes de seguir viagem para Minas Gerais. Segundo o relato prestado, o montante seria utilizado para pagamentos, embora ele não tenha informado a origem do dinheiro, noticia o Metrópoles.

De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito, identificado como José do Carmo Vieira, declarou aos agentes ser “coordenador político” do Podemos. Ele estava no banco do passageiro do veículo, um Hyundai HB20, que era conduzido pelo policial civil aposentado Sergio Felipe, de Minas Gerais, no momento da abordagem.

Abordagem na rodovia e apreensão do dinheiro

A abordagem ocorreu no dia 9 de abril, no km 7 da Rodovia Fernão Dias, na altura do município de Vargem. Conforme depoimento dos agentes da PRF, os ocupantes do veículo demonstraram nervosismo e começaram a se explicar antes mesmo de serem questionados.

Durante a vistoria, os policiais encontraram o dinheiro acondicionado em uma caixa de papelão no banco traseiro do carro. A quantia foi apreendida e os dois homens foram encaminhados à Polícia Federal (PF) em Campinas para averiguação de possíveis crimes, incluindo lavagem de dinheiro e infrações eleitorais.

Ligação com evento partidário

Horas antes da abordagem, Sergio Felipe publicou em seu perfil no Instagram uma imagem em frente a um banner que anunciava um evento da Fundação Juntos Podemos, vinculada ao partido. O encontro estava programado para ocorrer dois dias depois e contaria com a participação da presidente da legenda, Renata Abreu, além de cinco deputados federais paulistas. Na publicação, ele escreveu: “Em evento do Podemos em São Paulo”.

Investigação e silêncio dos envolvidos

A PRF também registrou que José do Carmo Vieira é sócio de uma cooperativa de transportes que mantém contrato com uma prefeitura mineira para transporte intermunicipal de passageiros. Já Sergio Felipe integra a Comissão Regional de Transportes e Trânsito (CRTT).

Procurada pelo Metrópoles, a presidente do Podemos, Renata Abreu, não se manifestou até a publicação da reportagem. Sergio Felipe encerrou a ligação ao ser questionado sobre o caso, e José do Carmo Vieira não foi localizado.