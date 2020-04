Coronavírus atinge 25% dos profissionais de saúde no Rio, informa pesquisa da UFRJ

Os dados são de pesquisa que reúne mais de 60 pesquisadores, médicos e enfermeiros de UFRJ. Entre 16 de março e 3 de abril, a força-tarefa testou cerca 700 pessoas, atendidas no Centro de Triagem de Covid-19 de universidade edit

247 - Os profissionais de saúde da rede pública do estado do Rio de Janeiro apresentam taxas de infecção pelo coronavírus de 25%, informa reportagem do Extra. O percentual é maior que o registrado em Espanha, Portugal - de 20% - e Itália (15%).

Os dados são de pesquisa de uma força-tarefa que reúne mais de 60 pesquisadores, médicos e enfermeiros de UFRJ. Entre 16 de março e 3 de abril, a força-tarefa testou cerca 700 pessoas, entre profissionais de saúde e pessoal da universidade, atendidas no Centro de Triagem de Covid-19 de universidade.

Segundo reportagem, “o percentual de infecção, classificado como brutal pelos cientistas, evidencia duas coisas. A primeira é a falta de equipamentos de proteção (EPIs) para os profissionais. A segunda é a ampla disseminação do coronavírus na população”. (Extra - 08/04/2020)

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso