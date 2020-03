Coronavírus: Campeonato Carioca é suspenso por 15 dias

Por Fábio Lisboa - Jornalista da TV Brasil - Rio de Janeiro

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (16), a suspensão do Campeonato Carioca por 15 dias em razão do avanço do coronavírus no Brasil.

A decisão foi tomada após reunião, realizada na sede da entidade, que contou com a presença de representantes de clubes, técnicos e jogadores, além de médicos especialistas.

O presidente da Ferj, Rubens Lopes, afirmou após o encontro: "Depois de debatermos com a presença dos presidentes de clubes, vários médicos, com a presença de Alfredo Sampaio, representando atletas, de Zé Mario, representante treinadores, (...) baixamos resolução da suspensão de 15 dias".

Além disso, a Ferj recomendou às equipes que não realizem treinos, em especial em locais fechados.

Mesmo com a decisão, nesta segunda ainda será realizado o jogo entre Madureira e Vasco, no estádio de Conselheiro Galvão, a partir das 16h (horário de Brasília).