Coronavírus: Crivella estuda multar pessoas e cassar alvará de estabelecimento que promover aglomeração

“Vamos fazer punição não só do estabelecimento, mas do infrator, na mesma regra do Lixo Zero”, diz Marcelo Crivella, que ainda alertou para a possibilidade de cassação de alvará dos estabelecimentos reincidentes edit

247 - A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro estuda multar pessoas que descumprirem com as regras de afastamento social estabelecidas para combater a propagação do novo coronavírus. Marcelo Crivella endureceu o tom com empresários e comerciantes, e afirmou que estabelecimentos serão multados. A informação de segunda-feira (13) é do jornal O Globo.

“Vamos fazer punição não só do estabelecimento, mas do infrator, na mesma regra do Lixo Zero. Porque o dono do estabelecimento diz que vendeu o produto na condição de a pessoa ir embora, e eles (os clientes) compram a bebida ou o lanche e acabam fazendo aglomeração na esquina, batendo papo, etc. Essas coisas estão sendo vistas pela prefeitura e vamos tratar com muito rigor” declarou Crivella.

A prefeitura do Rio reforçou preocupação com os bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Santíssimo e Jacarepaguá, todos na Zona Oeste, além de São Cristóvão, na Zona Norte, e destacou que em caso de reincidência os estabelecimentos poderão ter o alvará cassado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.