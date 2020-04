Coronavírus: Fiesp divulga documento com propostas de retomada da economia após quarentena

Em domingo de carreatas que pedem pela reabertura dos comércios no Brasil, empresários do estado de São Paulo avaliam documento da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) edit

247 - A Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) lançou neste sábado (18) um documento com propostas para os empresários do estado, para quando cessar o período de quarentena no Brasil. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

As atividades não consideras essenciais, como o comércio, estão suspensas no estado de São Paulo até dia 10 de maio. João Dória não paralisou a indústria paulista.

O documento da Fiesp circula entre empresários neste domingo (19), no momento em que várias carreatas ocorrem pelo país contra a quarentena e pedindo pela reabertura dos comércios.

No Brasil, foram registrados cerca de 37 mil casos confirmados da Covid-19, com 2.372 vítimas fatais da doença. A expectativa do FMI (Fundo Monetário Internacional) é de queda de 5,3% no PIB brasileiro e de 3% globalmente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.