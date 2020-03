Coronavírus: mais dois colégios suspendem atividades em SP

Mais dois colégios de São Paulo suspenderam atividades por causa do coronavírus. A escola Global Me e a escola Vera Cruz informaram às famílias que pais de alunos obtiveram confirmação de diagnóstico da covid-19 edit

247 - Mais dois colégios de São Paulo suspenderam atividades por causa do coronavírus. A escola Global Me e a escola Vera Cruz informaram às famílias que pais de alunos obtiveram confirmação de diagnóstico da covid-19 e, por isso, decidiram suspender parcial ou totalmente as atividades. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Na Global Me, a confirmação ocorreu em uma mãe de um aluno que viajou à França. "Ela passa bem, com sintomas leves de gripe e está sendo observada em casa, conforme recomendação médica", declarou a instituição em comunicado. O filho dela frequentou a escola na segunda e na terça-feira desta semana. O garoto ficará em casa por 14 dias com supervisão do seu estado de saúde