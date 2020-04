Coronavírus: quase 90% de leitos públicos de UTI estão ocupados no Rio

Quase todos os leitos de UTI já estão ocupados na rede municipal, e menos de 20% do total de leitos de enfermaria ainda estão disponíveis edit

247 - A município do Rio de Janeiro, segundo mais afetado pela crise do novo coronavírus, caminha para cenário de lotação. Até a última terça-feira (14), cerca de 88% dos 619 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da capital estavam ocupados. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

"Ainda temos capacidade de resposta, mas não chegamos no pico da pandemia", diz o clínico Alexandre Telles, que trabalha no hospital Ronaldo Gazolla, unidade municipal de referência contra a Covid-19.

Na rede municipal, 97% dos leitos de UTI e 80% dos leitos de enfermaria reservados para a Covid-19 estão cheios. Na rede estadual, a ocupação do total de leitos de UTIs saltou de 63% para 72% em dez dias.

Até esta quarta-feira (15) o estado do Rio de Janeiro somava 3.743 casos confirmados e 265 mortes por coronavírus, com outros 114 óbitos em investigação.

