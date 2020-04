Coronavírus: rede pública do Rio tem 94% das UTIs ocupadas

O sistema de saúde na cidade do Rio está à beira do colapso, admitiu Marcelo Crivella. O número de internações em UTIs no município saltou 51% e restam apenas 270 vagas edit

247 – A ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus na rede SUS chegou a 94% neste domingo (19), na cidade do Rio, com 951 pessoas hospitalizadas no total e 256 em UTI. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) informa que o estado do Rio, com 60% dos leitos e enfermaria e 74% de UTI ocupados, registra 402 óbitos e 4.675 casos confirmados. A informação é do jornal O Globo.

O estado do Rio vai entregar 3.414 leitos para tratamento de infectados com o novo coronavírus, sendo 2.000 apenas em hospitais de campanha. As obras no hospital do Riocentro já foram concluídas com a disponibilidade próxima de 500 vagas, sendo 100 de UTI.

O sistema de saúde da cidade do Rio está à beira do colapso, com oferta restante de apenas 270 vagas, admitiu Marcelo Crivella. Nos últimos seis dias, o número de internações em UTI aumentou em 51%, com salto de 62 para 94 pacientes.

