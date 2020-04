Coronavírus: veja como está o controle de acesso às praias em SP

As cidades da Baixada Santista e Litoral Norte estão apertando o cerco para os visitantes que querem desrespeitar a quarentena do novo coronavírus nas praias da região. edit

247 - As cidades da Baixada Santista e Litoral Norte estão apertando o cerco para os visitantes que querem desrespeitar a quarentena do novo coronavírus nas praias da região. Carros com placas de outros municípios são "convidados" a voltar aos seus locais de origem. Algumas cidades são mais criteriosas e a fiscalização está mais rígida antes da proibição de se fazer bloqueios nas estradas de acesso. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Agora, esses "pedágios" acontecem apenas no perímetro urbano. Somente Bertioga não faz nenhum tipo de controle ao acesso de visitantes.

