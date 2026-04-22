Corpo de advogada que desapareceu no Leblon durante o final de semana pode ter sido encontrado no mar

247 - Um corpo de mulher encontrado na tarde desta terça-feira (21) na Praia de Botafogo pode ser da advogada Tamyris Teixeira Santos, de 36 anos, que estava desaparecida desde o último fim de semana. A informação foi divulgada pelo g1, com base em apuração da TV Globo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada na manhã de terça-feira, por volta das 7h15, após o desaparecimento ser comunicado oficialmente. Horas depois, às 14h15, o corpo foi localizado na orla de Botafogo e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames para confirmação da identidade.De acordo com informações preliminares, características físicas e tatuagens indicam que o corpo pode ser de Tamyris, mas a identificação oficial ainda depende de laudo pericial. A confirmação estava prevista para esta quarta-feira (22).

A advogada desapareceu no sábado (18), após entrar no mar na altura do Posto 12, na Praia do Leblon. Ela estava com amigos em um quiosque e decidiu nadar por volta das 17h, não sendo mais vista desde então.

Testemunhas relataram que os amigos deixaram o local antes do retorno da advogada. O desaparecimento só foi percebido no dia seguinte, quando funcionários do quiosque entraram em contato com a família para informar que os pertences de Tamyris permaneciam no estabelecimento.

A partir daí, os familiares registraram ocorrência na 23ª DP, e a Polícia Civil iniciou investigação para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada pelas autoridades.

Os bombeiros informaram ainda que, no dia do desaparecimento, as condições do mar eram consideradas favoráveis e não houve registro de ocorrências de salvamento na área naquele horário.

O caso segue sob investigação, enquanto a família aguarda a confirmação oficial da identidade do corpo encontrado e esclarecimentos sobre o que teria ocorrido desde o momento em que a advogada entrou no mar até sua localização dias depois.