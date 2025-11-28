Corpo de advogado e professor é encontrado em terreno baldio e carbonizado em SP

247 - A morte do professor e advogado Fábio Schlichting, de 41 anos, mobiliza a Polícia Civil e levanta uma série de questionamentos sobre as circunstâncias que levaram ao crime. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo g1, o corpo foi encontrado parcialmente carbonizado em um terreno baldio na Estrada do Jararau, na Chácara Nani, Zona Sul de São Paulo, no último sábado (22).

Schlichting atuava como professor em uma escola bilíngue de alto padrão na capital e também lecionava em uma escola de inglês. Além da carreira na educação, mantinha formação e atuação como advogado. Ele foi visto pela última vez na madrugada de sábado, quando câmeras de segurança registraram sua saída do prédio onde morava com o companheiro, no momento em que entrou sozinho em um Jeep Renegade cinza e deixou o estacionamento.

Poucas horas depois, policiais militares acionados para atender a uma ocorrência encontraram um corpo com sinais de violência no terreno baldio. A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a vítima, identificada posteriormente como Fábio, estava parcialmente carbonizada. O caso foi registrado como homicídio pelo 47º Distrito Policial (Capão Redondo), e a investigação foi encaminhada à Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que conduzirá o inquérito.

A perícia foi requisitada para tentar esclarecer como o crime ocorreu, identificar eventuais envolvidos e reconstruir as últimas horas da vítima. Até agora, não há informações sobre suspeitos, motivação ou o percurso realizado por Fábio após deixar o edifício.

A notícia da morte causou comoção entre colegas, amigos e instituições das quais Fábio fazia parte. Em nota publicada nas redes sociais, a OAB Jabaquara manifestou solidariedade aos familiares: "Com profundo pesar, informamos o falecimento do Dr. Fabio Schlichting, inscrito na OAB Subseção Jabaquara/Saúde. A diretoria e toda a advocacia jabaquarense se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor".

O corpo do professor foi sepultado na quinta-feira (26), na cidade de Vinhedo, onde vivia parte da família. As investigações seguem em andamento, e a polícia busca imagens, depoimentos e evidências que possam levar à elucidação do caso.