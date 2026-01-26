Corpo de Bombeiros encerra buscas por vítimas de Brumadinho

247 - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais terminou as buscas pelos corpos das duas vítimas do município de Brumadinho que não foram encontradas. O rompimento aconteceu em 25 de janeiro de 2019, sendo uma das maiores tragédias ambientais da história brasileira.

A última vítima identificada foi Maria de Lurdes da Costa Bueno, que tinha 59 anos na época do desastre. De acordo com o governo mineiro, 270 vítimas foram identificadas.

Os bombeiros informaram que 11 milhões de metros cúbicos de rejeito que estavam na barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, foram vistoriados. A Polícia Civil analisa os sedimentos.