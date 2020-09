Corpo de Bombeiros encontra caminhonete soterrada pela lama em Brumadinho

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou uma caminhonete procurada desde o rompimento de uma barragem da Vale, em Brumadinho (MG). A expectativa dos militares é terminar as buscas somente após o resgate de todas as vítimas. Onze pessoas continuam desaparecidas edit

247 - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou nesta terça-feira (1) à noite uma caminhonete que era procurada desde o rompimento da barragem B1, da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), em janeiro de 2019. Pelo menos 270 pessoas morreram na maior tragédia ambiental do Brasil. Onze pessoas continuam desaparecidas.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos bombeiros, a caminhonete é a que aparece em imagens na crista da barragem no momento do rompimento.

"Ela aparece nas famosas e impressionantes imagens que tomaram todo o mundo", ele disse. O relato foi publicado no jornal Folha de S.Paulo.

Os bombeiros haviam interrompido o trabalho no dia 21 de março e retomado no dia 27 de agosto.

A expectativa dos militares é terminar as buscas somente após o resgate de todas as vítimas, ou até que o material recolhido não seja mais passível de identificação por DNA - o que acontecer primeiro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.