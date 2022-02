Corpo de criança é trocado no IML e família só descobre no velório

Apoie o 247

247 - O Instituto Médico-Legal (IML) de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, liberou o corpo errado de uma criança e a família só descobriu a troca dos corpos quando chegou ao velório da menina Helena, de 1 ano e 11 meses, informa o G1.O padrinho da criança, Guilherme Felicíssimo, disse que a troca pode ter ocorrido pela semelhança dos nomes das duas crianças. Helena é uma das vítimas dos temporais que devastaram Petrópolis.

“Infelizmente, outra família reconheceu a nossa Helena. Reconheceram como deles e a nossa Helena sumiu. A gente ainda não sabe”, contou o padrinho.

Para a Polícia Civil, a troca aconteceu por conta de um engano no reconhecimento da família feito por um primo

Guilherme conta que passou a quarta-feira (16) no IML para reconhecer o corpo e a documentação de Helena Leite de Carvalho Paulino foi liberada na quinta-feira (17). No entanto, houve erro no envio dos corpos.

"É um sofrimento danado, a gente está nessa batalha desde quarta-feira, desde quando a gente, infelizmente, achou os corpos sem vida. Mas a gente achou. A gente sabia que era um processo, mas não que seria esse transtorno todo", disse o padrinho.

O corpo da outra menina Helena chegou ao IML escoltado pela polícia para a realização da troca.

