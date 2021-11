Corpos de Marília Mendonça e do tio dela decolam de Minas a caminho de Goiânia

O corpo do produtor Henrique Ribeiro continua no aeroporto à espera do avião que irá transportá-lo para Salvador (BA) edit

247 - Os corpos da cantora Marília Mendonça e do tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho, saíram na manhã deste sábado (6) do aeroporto regional de Ubaporanga, no Leste de Minas Gerais, a caminho de Goiânia (GO). O corpo do produtor Henrique Ribeiro continua no aeroporto à espera do avião que irá transportá-lo para Salvador (BA).

De acordo com o portal G1, a Polícia Civil escoltou, por volta das 7h15, a saída de dois carros da funerária a caminho do aeroporto, levando os corpos de Marília, do tio dela.

A Polícia Civil informou que o Instituto Médico Legal de Caratinga liberou, na manhã deste sábado (6), os corpos do piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana. Os dois corpos estão na funerária.

Para este sábado está previsto o transporte dos corpos do piloto e do copiloto para Brasília, mas o horário não foi divulgado.

