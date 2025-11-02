TV 247 logo
      Corpos dos 117 mortos em chacina no Rio são liberados pelo IML

      Ao todo, 113 pessoas foram presas, incluindo 33 oriundas de outros estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco

      São Paulo (SP) - 31/10/2025 - Pessoas na Avenida Paulista durante manifestação contra chacina no Rio de Janeiro (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

      247 -  Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou neste domingo (2) que os corpos dos 117  mortos durante a chacina das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha foram liberados do Instituto Médico-Legal (IML), no Centro da capital fluminense. A informação foi divulgada pelo g1.

      Segundo a Defensoria, os últimos corpos a deixarem o IML foram de dois homens do Pará e um de Santa Catarina. A Polícia Civil confirmou que a perícia foi concluída na sexta-feira (31) e afirmou que todos os mortos são investigados por envolvimento com o crime organizado.

      A chacina, realizada na última terça-feira (28), também deixou quatro policiais mortos em confronto. As circunstâncias das mortes seguem em apuração.

      Dos 69 investigados denunciados pelo Ministério Público no inquérito que deu origem à chacina, cinco foram presos. Entre os foragidos está o traficante conhecido como Doca, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho.

      Ao todo, 113 pessoas foram presas, incluindo 33 oriundas de outros estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco. Após as audiências de custódia, dois dos detidos foram liberados.

      A Defensoria Pública e o Supremo Tribunal Federal acompanham as investigações. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo do Rio preserve integralmente todas as provas e perícias realizadas e garanta o acesso dos defensores públicos aos materiais coletados.

