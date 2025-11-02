Corpos dos 117 mortos em chacina no Rio são liberados pelo IML

247 - Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou neste domingo (2) que os corpos dos 117 mortos durante a chacina das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha foram liberados do Instituto Médico-Legal (IML), no Centro da capital fluminense. A informação foi divulgada pelo g1.

Segundo a Defensoria, os últimos corpos a deixarem o IML foram de dois homens do Pará e um de Santa Catarina. A Polícia Civil confirmou que a perícia foi concluída na sexta-feira (31) e afirmou que todos os mortos são investigados por envolvimento com o crime organizado.

A chacina, realizada na última terça-feira (28), também deixou quatro policiais mortos em confronto. As circunstâncias das mortes seguem em apuração.

Dos 69 investigados denunciados pelo Ministério Público no inquérito que deu origem à chacina, cinco foram presos. Entre os foragidos está o traficante conhecido como Doca, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho.

Ao todo, 113 pessoas foram presas, incluindo 33 oriundas de outros estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco. Após as audiências de custódia, dois dos detidos foram liberados.

A Defensoria Pública e o Supremo Tribunal Federal acompanham as investigações. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo do Rio preserve integralmente todas as provas e perícias realizadas e garanta o acesso dos defensores públicos aos materiais coletados.