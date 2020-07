Correia: Lava Jato contou com apoio do FBI para quebrar a maior construtora do País

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou a relação ilegal entre a Operação Lava Jato e membros do FBI (Federal Bureau of Investigation ou Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) e a Operação Lava Jato num acordo que destruiu a Odebrecht e, por consequência, parte da empregabilidade no País. As relações promíscuas foram divulgadas em reportagem da Agência Pública e o Intercept Brasil.

"A Lava Jato contou com o apoio ostensivo do FBI para quebrar a maior Construtora do Brasil e tirar o Pré Sal das mãos da Petrobrás!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Leia o teor da reportagem reproduzida pelo Brasil 247

