Correia: 'o soluço é prenúncio de muito choro. Bolsonaro está encurralado'

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que Jair Bolsonaro está com "medo" e "encurralado" por causa do suposto envolvimento nas negociações para a venda de vacinas superfaturadas ao Ministério da Saúde pela Davati.

"Mensagens no fone do Cabo Dominghetti sugerem que além da esposa e filho, o próprio Bolsonaro teria envolvimento com negociação da propina de vacina! O soluço é prenúncio de muito choro. O presidente está com medo, insônia e encurralado", escreveu o parlamentar no Twitter.

Em mensagens no celular apreendido pela CPI da Covid, o cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguetti, representante da Davati para negociações sobre vacinas, sugeriu que Bolsonaro participou das tratativas para a compra de imunizantes da Astrazeneca.

O soluço é prenúncio de muito choro.

O presidente está com medo, insônia e encurralado. — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) July 13, 2021

