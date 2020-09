Corrida para a prefeitura: Planalto puxa tapete de Joice Hasselmann no PSL para turbinar Russomano em SP

O Palácio do Planalto está em tratativas com o presidente do PSL, Luciano Bivar, para promover uma intervenção no diretório municipal do partido em São Paulo. A ideia de Bolsonaro é dinamitar a candidatura da deputada Joice Hasselmann à prefeitura edit

247 - Depois de um volume inédito de traições, ameaças, desfiliações e muita truculência, Bolsonaro partiu de vez para cima de Joice Hasselmann: ele pediu a cabeça dela para o presidente do PSL, ex-desafeto, para favorecer a canidatura de Celso Russomano (Republicanos)

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo reitera que “o objetivo é reforçar a candidatura anunciada pelo também deputado Celso Russomanno (Republicanos) e, em caso de vitória, ter um pé na administração da maior cidade do Brasil —o presidente Jair Bolsonaro negocia voltar ao PSL, partido pelo qual se elegeu e do qual saiu em 2019.”

A matéria ainda informa que “a negociação estava bem avançada até a tarde desta segunda, quando uma postagem feita no fim da manhã no Twitter do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, paralisou as tratativas. No texto, Eduardo criticava o deputado federal Antônio Nicoletti, que vai disputar a Prefeitura de Boa Vista (RR) pelo PSL, por querer associar seu nome ao do presidente.”

