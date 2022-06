Cotada para vice de Haddad, Marina apresentará propostas ambientais em ato de apoio ao petista

A Rede faz no sábado um evento para anunciar o apoio oficial do partido a Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) participa no sábado (11) de um evento no qual a Rede anunciará formalmente seu apoio à pré-candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Marina é cotada para assumir a vice de Haddad, mas a Rede sustenta que a ex-ministra será candidata a deputada federal.

No sábado, ela levará propostas ambientais para apresentar a Haddad. O programa de governo do petista ainda está em fase de elaboração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as sugestões de Marina está "a criação de uma secretaria exclusiva para temas ambientais e de uma pasta intersecretarial e vinculada ao gabinete do governador para combater mudanças climáticas no estado", diz a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE