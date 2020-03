Covas decreta estado de emergência pública e prevê até apreensão de bens

247 - A crise de coronavírus se agrava e o poder público de todo o país começa a acelerar ações de contenção. Bruno Covas, prefeito de São Paulo, havia anunciado a possibilidade de decretação de estado de emergência, o que acabou por se concretizar.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "um dos bens que poderiam ser apreendidos, em caso de necessidade, é álcool em gel, produto em falta no mercado, nas distribuidoras do produto em um cenário de aumento excessivo do preço. A medida se assemelha à apreensão de combustível ocorrida durante a greve dos caminhoneiros de 2018."

A matéria ainda acrescenta que "já a dispensa de licitação foi decidida para acelerar a aquisição de bens que sejam necessários, especialmente em hospitais, para evitar mortes."