Covas tem nódulo diagnosticado no fígado e volta para quimioterapia

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que luta contra o câncer no trato digestivo, teve um novo nódulo diagnosticado no fígado. Com isso, o gestor irá retornar ao tratamento com quimioterapia.

Covas se internou no Hospital Sírio-Libanês nessa terça-feira (16) para realizar exames de controle relativos. Segundo a sua equipe médica a imunoterapia será interrompida para o início da quimioterapia. "Inicialmente estão prescritas quatro sessões de 48 horas, com intervalos de 14 dias entre cada uma", diz o comunicado. Ao fim deste ciclo, serão realizados novos exames.

O prefeito já havia feito tratamento com quimioterapia e a metástase no fígado havia desaparecido.

