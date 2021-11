"Coxinha" e "calça apertada": Doria usa críticas como slogans nas prévias (vídeo)

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em vídeo de campanha contra o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro, aproveitou as críticas de “coxinha”, “calça apertada”, “chato” e “oportunista” para fazer propaganda pessoal.

Buscando se apresentar como alguém científico, Doria afirmou que trouxe a vacina “que salvou o país”, a Coronavac. No entanto, não mencionou o fato do estado de São Paulo ter sido o epicentro da pandemia no Brasil, tendo dados de óbitos e infecções piores que diversos países com demografia semelhante.

Em março deste ano, o G1 divulgou uma reportagem mostrando que, se o estado de São Paulo fosse um país, estaria em 11º lugar em ranking mundial de mais óbitos por Covid-19.

Doria forçou a volta às aulas presenciais sem a imunização dos professores e dos alunos, aproveitou a pandemia para privatizar a preços baixos o patrimônio público paulista, fechou hospitais de campanha antes do fim da pandemia, etc.

Sua campanha de combatente contra a pandemia é, em grande medida, uma fachada para propaganda eleitoral para ser apoiado como candidato da terceira via em 2022.

