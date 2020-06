Cozinheira de acampamento em SP por intervenção militar morre de coronavirus

Geni Francisca de Mello morreu por coronavírus no dia 12 de junho, após ficar 33 dias internadas. Seus companheiros do acampamento continuam minimizando a pandemia edit

247 - Moradora e cozinheira do acampamento pela “intervenção militar com Bolsonaro no poder” em São Paulo, Geni Francisca de Mello morreu por coronavírus no dia 12 de junho, após ficar 33 dias internadas.

Um dos integrantes do acampamento, Alexandre Neves, procurou minimizar a doença e disse que existe um alarde excessivo para desestabilizar Jair Bolsonaro. "Outras pessoas que fazem parte do nosso movimento também pegaram. Eu peguei, mas não passou de uma coriza e a boca seca. Teve gente que pegou, se curou e voltou para o acampamento”.

