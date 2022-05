Cracolândia: Policiais cercam praça Princesa Isabel, proíbe barracas e nova praça é ocupada no centro

Apoie o 247

ICL

247 - A Prefeitura de São Paulo vai colocar a Guarda Civil Metropolitana (GCM) para monitorar a região da Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo, 24 horas por dia, na tentativa de evitar a aglomeração de dependentes químicos e a instalação de barracas que, segundo a polícia, servem para o tráfico de drogas, informa reportagem do jornal Estado de S.Paulo. No local que se tornou a nova Cracolândia desde março, serão pelo menos 100 agentes fixos, divulgou a prefeitura. A gestão Ricardo Nunes (MDB) também planejar cercar a praça.

A atuação da GCM é a principal providência da Prefeitura após a operação policial que envolveu 650 policiais civis e militares para cumprir 36 mandados de prisão na madrugada desta quarta-feira, 11. Foram feitas 20 prisões. Usuários e traficantes de drogas foram retirados do local e se espalharam por outros pontos do centro. Após a operação, as equipes de zeladoria da Prefeitura realizaram grande limpeza na praça.

A praça Marechal Deodoro, na região entre a Barra Funda e Santa Cecília foi ocupada após o cerco contra a praça Princesa Isabel.

De acordo com o UOL, moradores do centro afirmaram que havia helicópteros sobrevoando a região desde antes do amanhecer, com a movimentação policial se iniciando por volta de 4h. Vídeos que circulam nas redes sociais desde domingo mostram que dependentes químicos e pessoas em situação de rua já vinham sendo dispersados por policiais militares na área.

