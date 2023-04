Creche em Blumenau: professora conseguiu trancar sala com bebês para impedir tragédia ainda maior

Apoie o 247

247 - Uma ação desesperada pode ter evitado uma tragédia ainda maior: Uma das professoras da CEI (Centro de Educação Infantil) Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), onde um homem de 25 anos matou quatro crianças e feriu outras três na manhã desta quarta-feira (5), disse que trancou a sala onde ficam os bebês, para tentar protegê-los. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a professora se identificou apenas como Simone.

Um homem de 25 anos pulou o muro da creche nesta quinta-feira e atacou, com uma machadinha, três meninos e uma menina, nascidos entre 2016 e 2018 (de 3 a 7 anos). As crianças brincavam no pátio.

O homem, que ainda teve sua identidade revelada, tentou fugir, mas foi encurralado pela polícia. Neste momento, presta depoimento.

O presidente Lula (PT) se manifestou pelo Twitter: "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse", escreveu o presidente.

