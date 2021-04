Cremerj denuncia 'vereador youtuber' por ameaçar e prender médica em UPA

Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro ingressou com uma representação no MP-RJ contra o vereador Gabriel Monteiro por suspeita de abuso de autoridade. Monteiro tem postado vídeos em suas redes sociais em que ameaça médicos e dá “voz de prisão” aos profissionais edit

247 - O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) ingressou com uma representação no Ministério Público do Rio contra o vereador Gabriel Monteiro por suspeita de abuso de autoridade. Monteiro, que é policial militar e youtuber, tem postado vídeos em suas redes sociais em que ameaça médicos e dá “voz de prisão” aos profissionais de saúde. Ele também é réu em uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Rio.

Segundo reportagem do blog do jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, na ação, o Cremerj pede o pagamento de uma indenização solidária de R$ 500 mil por dano moral coletivo contra a classe médica. Na denúncia feita ao MP, Monteiro pode ser investigado por abuso de autoridade em função de decretar a prisão de alguém sem base legal, além de infração de medida sanitária preventiva.

Em um vídeo postado no dia 31 de março, Monteiro acionou a polícia para "denunciar" uma médica que supostamente teria negando atendimento a pacientes.

